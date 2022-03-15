Зеленский: Европа должна закрыть порты для РФ, чтобы российские суда шли вслед за военным кораблем видео
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что все европейцы должны заблокировать порты для РФ, чтобы российские коммерческие суда шли за их военным кораблем. Об этом глава государства сказал в видеообращении.
Он поблагодарил все общественные инициативы из разных стран мира, которые предлагают ограничения для России не только на уровне государств, но и на уровне общества.
«В частности, благодарен шведскому профсоюзу портовых работников, который обещает не обслуживать все суда, связанные с Россией. Это правильно. Это хороший пример, которому должны последовать все общественные структуры, все профсоюзы и бизнес-ассоциации», - отметил Зеленский.
По его мнению, если не остановить Россию сейчас и не наказать ее, то другие агрессоры в мире начнут другие войны.
«Действовать надо сейчас, чтобы все остальные потенциальные агрессоры видели, что война – это только убытки и никакой выгоды. Поэтому нужно, чтобы все европейцы заблокировали порты для всех российских судов. Чтобы все российские коммерческие суда шли за российским военным кораблем. Нужно, чтобы все западные компании ушли с российского рынка и не прикрывали дешевым пиаром свою жажду прибыли несмотря на кровь, несмотря на военные преступления. Как это делают, например, Nestle или «Ашан», - подчеркнул Зеленский.