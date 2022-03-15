Президент Украины Владимир Зеленский считает, что все европейцы должны заблокировать порты для РФ, чтобы российские коммерческие суда шли за их военным кораблем. Об этом глава государства сказал в видеообращении.

Он поблагодарил все общественные инициативы из разных стран мира, которые предлагают ограничения для России не только на уровне государств, но и на уровне общества.

«В частности, благодарен шведскому профсоюзу портовых работников, который обещает не обслуживать все суда, связанные с Россией. Это правильно. Это хороший пример, которому должны последовать все общественные структуры, все профсоюзы и бизнес-ассоциации», - отметил Зеленский.

По его мнению, если не остановить Россию сейчас и не наказать ее, то другие агрессоры в мире начнут другие войны.

«Действовать надо сейчас, чтобы все остальные потенциальные агрессоры видели, что война – это только убытки и никакой выгоды. Поэтому нужно, чтобы все европейцы заблокировали порты для всех российских судов. Чтобы все российские коммерческие суда шли за российским военным кораблем. Нужно, чтобы все западные компании ушли с российского рынка и не прикрывали дешевым пиаром свою жажду прибыли несмотря на кровь, несмотря на военные преступления. Как это делают, например, Nestle или «Ашан», - подчеркнул Зеленский.