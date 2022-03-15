Глава российской делегации: Москва и Киев находятся «где-то на полпути»

Москва и Киев находятся «где-то на полпути» по вопросу демилитаризации Украины в рамках идущего переговорного процесса сторон, заявил в пятницу журналистам глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, пишет «Интерфакс».

По его словам, продвижение переговорных позиций сторон по таким темам, как денацификация и демилитаризация Украины, можно оценить по-разному.

«Что касается демилитаризации, я бы сказал, пятьдесят на пятьдесят», - сказал Мединский.