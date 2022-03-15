Российских военных отбросили от Киева со стороны правого берега Днепра на расстояние до 70 километров. Как передает УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сказал заместитель начальника штаба Командования сухопутных войск ВСУ бригадный генерал Александр Грузевич.

Он отметил, что захват Киева – это одна из самых главных стратегических задач для противника: «Который хочет одним ударом обезглавить, а потом уже диктовать свои условия, но план провалился. Киев, как планировали россияне, за три дня не сдался».

«Мы полностью сорвали планы противника. На сегодня по правому берегу реки (Днепр) противник остановлен почти на 70 км и полоса внешнего кольца расширена до 70 км, что делает невозможным ведение огня, кроме ракет, по нашей столице», - подчеркнул Грузевич.