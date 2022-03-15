США назвали условия для отмены антироссийских санкций

Власти США надеются, что многие санкции против РФ будут отменены в случае прекращения войны в Украине, а также при восстановлении суверенитета, территориальной целостности и независимости республики. Об этом заявила в пятницу на брифинге представитель Госдепартамента высокого ранга, пишет ТАСС.

«Я бы просто сказала, что санкции не предназначены для того, чтобы быть перманентными, - отметила она, отвечая на вопрос об условиях отмены рестрикций. – Они являются инструментом, и, если мы увидим результаты, которых мы пытаемся достичь в плане прекращения российской агрессии, восстановления независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, то, как мы надеемся, многие из инструментов, которые мы применяем <...>, перестанут использовать».