В аэропорту Чернобаевки (Херсонская область) украинские военные уничтожили командный пункт общевойсковой армии южного военного округа РФ, погиб их командир. Как передает УНИАН, об этом сообщил на брифинге советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Аэродром в Чернобаевке, который россияне используют под свой командный пункт и место сбора самолетов, в очередной раз порадовал нас результатом. Вооруженные силы Украины снова нанесли удар по аэропорту Чернобаевки. По предварительным данным, уничтожили передовой командный пункт 8 общевойсковой армии южного военного округа РФ», - сказал Арестович.