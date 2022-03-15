Уничтожен командный пункт российской армии, погиб командующий Офис Зеленского
В аэропорту Чернобаевки (Херсонская область) украинские военные уничтожили командный пункт общевойсковой армии южного военного округа РФ, погиб их командир. Как передает УНИАН, об этом сообщил на брифинге советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Аэродром в Чернобаевке, который россияне используют под свой командный пункт и место сбора самолетов, в очередной раз порадовал нас результатом. Вооруженные силы Украины снова нанесли удар по аэропорту Чернобаевки. По предварительным данным, уничтожили передовой командный пункт 8 общевойсковой армии южного военного округа РФ», - сказал Арестович.
По его словам, это направление, которое отвечало за ОРДЛО – создание и снабжение «вооруженных сил» так называемых «Л/ДНР», которые были частью военной машины России.
«По предварительным данным, командующий этой армии погиб. Возможно, не только он, а еще несколько генералов. Информация уточняется», - добавил Арестович.