Глава российской делегации: Москва и Киев максимально приблизили позиции по нейтральному статусу

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что на переговорах Москвы и Киева удалось сблизить позиции по нейтральному статусу Украины, передает RT.

Он подчеркнул, что тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов переговоров.

«Это тот пункт, по которому стороны максимально сблизили свои позиции. Дальше начинаются нюансы, связанные с тем, какие гарантии безопасности получает Украина дополнительно к имеющимся в случае отказа от вступления в блок НАТО», - сказал он.

Мединский сказал, что по вопросам демилитаризации делегации находятся «50 на 50», а относительно денацификации «ситуация довольно странная, потому что украинские коллеги считают, что в Украине нет никаких нацистских образований».