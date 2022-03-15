Спецоперация ВС Украины: убиты не менее 15 российских спецназовцев

Украинские военнослужащие провели успешную спецоперацию, в ходе которой были ликвидированы несколько работников Главного разведуправления России, сообщает «Украинская правда».

Отмечается, что это произошло около недели назад. По словам источника издания, российские войска в количестве двух десятков человек, среди которых были спецназовцы ГРУ России, засели в одной из школ Харькова в районе Салтовки.

«Для ликвидации противника была спланирована специальная операция, которая в итоге прошла успешно, погибли не менее 15 российских военных», - заявил источник в вооруженных силах Украины.