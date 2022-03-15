Украинский суд разрешил арест кума Путина
Лычаковский районный суд Львова разрешил арест народного депутата и кума президента России Владимира Путина – Виктора Медведчука, передает пресс-служба Госбюро расследований Украины.
На данный момент его местонахождение устанавливается.
«В пятницу, 18 марта, следственный судья удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований об избрании меры пресечения в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 193 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть при отсутствии фигуранта», - пишет пресс-служба ведомства.
Следователи бюро и прокуроры офиса Генпрокурора приняли все меры по международному розыску Медведчука.