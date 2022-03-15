Берется под контроль вывоз из Азербайджана зерновых культур

До 31 декабря текущего года вводится временное регулирование вывоза зерновых через таможенную территорию Азербайджана. Это нашло отражение в постановлении Кабмина «О мерах по регулированию вывоза с территории страны ряда основных продовольственных товаров, входящих в состав минимальной потребительской корзины, и товаров, используемых при их производстве».

Согласно решению, временно будет регулироваться вывоз через таможенную территорию Азербайджана продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмала, инулина, пшеничной клейковины, масличных семян и других семян, лекарственных и технических культур, кормов и др.

Их пропуск таможенными органами будет осуществляться при условии наличия соответствующего письма с положительным заключением министерства экономики.