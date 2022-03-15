Минтруда приняло свыше 307 тысяч граждан за два месяца

Социальные реформы принимают постоянный характер, обеспечивая неуклонный рост социальных выплат. С начала 2022 года в качестве пакета новых социальных реформ в нашей стране увеличилась заработная плата, пенсии и другие социальные выплаты. На эти прибавки, которые будут охватывать 3,4 миллиона человек, ежегодно будут дополнительно выделяться средства в размере 2,1 миллиарда маната.

Председатель Коллегии Министерства, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что основной целью социальных реформ, проводимых по поручению президента Ильхама Алиева, является обеспечение благополучия и удовлетворенности граждан. Для этого осуществляются масштабные мероприятия.

В январе-феврале 2022 года Министерством труда и социальной защиты населения, а также подведомственными ему структурами было принято 307 544 гражданина. Из них 9 200 были приняты руководящими лицами министерства и его структур. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

С.Бабаев подчеркнул, что были реализованы важные реформы для повышения качества предоставляемых гражданам услуг. Концепция DOST, инициированная первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, позволила оперативно и прозрачно предоставлять услуги по принципу «единого окна» на основе современных требований. С мая 2019 года было открыто агентство DOST, а затем еще 5 центров DOST, предоставляющих услуги во всех районах столицы и Апшеронском районе. В прошлом году в центрах DOST было обслужено 410 тысяч граждан.

Было отмечено, что число стран, желающих воспользоваться опытом DOST Азербайджана, продолжает расти. Сегодня идет активный обмен опытом с рядом стран как по концепции DOST, так и по инновациям, которые широко используются в деятельности министерства.

В целом, количество реализованных проектов и направлений сотрудничества в сфере международного сотрудничества увеличилось вдвое по сравнению с 2018 годом и в 2021 году достигло 38.

Он подчеркнул, что сегодня министерство активно сотрудничает примерно с 30 международными организациями и более чем с 30 странами. В прошлом году были подписаны документы о сотрудничестве в соответствующих сферах с рядом стран. В этом году ожидается подписание новых документов о сотрудничестве с соответствующими ведомствами разных стран.

На совещании обсуждалась работа, выполненная в связи с приемом и рассмотрением обращений граждан, международными отношениями, внутренним контролем и аудитом, кадровыми вопросами, работой с документами и обращениями граждан, связям с общественностью и других направлениях, обсуждены также предстоящие задачи, предложения по кампании в области устранения гендерного неравенства среди новорожденных. Также принято решение пересмотреть утвержденный в 2021 году перечень актуальных профессий и специальностей, внести в них дополнения и изменения.