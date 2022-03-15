Как будет работать «Азеригаз» в праздничные дни

Производственное объединение «Азеригаз» продолжит свою деятельность и в праздничные дни.

Сотрудники отдела обслуживания клиентов Бакинского регионального департамента продажи газа будут оказывать услуги населению с 19 по 27 марта. Чтобы абоненты не остались без газа, будут оказаны самые важные услуги, в том числе восстановление закодированных карт, дефектных платежей, утерянных или поврежденных смарт-карт. Инженерный состав из 35 человек будет работать в административном здании Бакинского регионального департамента по продаже газа, в Апшеронском, Мардакянском, Гарадагском и Сабунчинском районах в будние дни с 10:00 до 15:00, а по воскресеньям с 10:00 до 14:00.

Абоненты могут сообщить о газовом хозяйстве по телефону 104/185, 077 3 104 104 в Whatsapp, а также по адресам социальных сетей объединения.