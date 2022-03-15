В Азербайджане будет регулироваться вывоз из страны ряда основных продовольственных товаров
Кабинет Министров принял постановление «О мерах по регулированию экспорта ряда основных продовольственных товаров и товаров, используемых при их производстве, входящих в состав минимальной потребительской корзины».
Согласно постановлению, экспорт продовольственных товаров и товаров, используемых при их производстве, перечень которых определяется приложением к настоящему постановлению, будет осуществляться на основании положительного заключения Министерства экономики, при этом будут приниматься за основу имеющиеся в стране запасы и прогноз по обеспечению населения соответствующими товарами в краткосрочный период.