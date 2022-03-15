У Зеленского объяснили, почему невозможна деблокада Мариуполя
«Украинские военные ведут оборонительные бои в Донецкой области и их силы там преобладают». Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
«О деблокаде Мариуполя сейчас речь не может идти, однако город ни в коем случае не сдадут. ВСУ ведут бои на севере Волновахи Донецкой области, и на них наступают российские войска. Поскольку силы противника там преобладают, то деблокада невозможна».
По его словам, другие украинские части находятся в 100-120-150 километрах от Мариуполя.
«Мало того, что им нужно преодолеть оборону противника еще там, где они находятся… Допустим, они пробили. Хотя откуда взять эти резервы, чтобы они пробили и перешли к наступлению? Чтобы уйти в сторону Мариуполя, они не пройдут более 120 километров в голой степи под ударами авиации из Крыма и Ростовской области», - рассказал Арестович.
Он также объяснил, что там находится очень мощная противовоздушная оборона противника – и авиационная, и наземная.
«Более того, были попытки оказать воздушную поддержку и они, мягко говоря, не увенчались успехом в Мариуполе. Поэтому военного решения на данный момент по Мариуполю нет. И это мнение не только мое, это мнение военных», - сказал советник главы офиса Зеленского
По его словам, для деблокады Мариуполя будут применяться механизмы дипломатии.