У Зеленского объяснили, почему невозможна деблокада Мариуполя

«Украинские военные ведут оборонительные бои в Донецкой области и их силы там преобладают». Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«О деблокаде Мариуполя сейчас речь не может идти, однако город ни в коем случае не сдадут. ВСУ ведут бои на севере Волновахи Донецкой области, и на них наступают российские войска. Поскольку силы противника там преобладают, то деблокада невозможна».

По его словам, другие украинские части находятся в 100-120-150 километрах от Мариуполя.