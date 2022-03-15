Если Украина продолжит успешно защищаться, Путин начнет угрожать ядерными ударами Пентагон
Президент России Владимир Путин будет угрожать применением ядерного оружия против Запада, если упорное украинское сопротивление на войне продолжится, истощая солдат и технику, считает разведывательное управление Пентагона. Об этом заявил директор Разведывательного управления Министерства обороны США, генерал-лейтенант Скотт Берриер, которого цитирует Bloomberg.
Сочетание неповиновения Украины и экономических санкций поставит под угрозу «способность России производить современные высокоточные боеприпасы», заявил Берриер на слушаниях в комитет Палаты представителей по делам вооруженных сил в четверг.
Отчет разведки состоял из 67 страниц. В нем сообщалось, что продолжительная война угрожает сокращением российского модернизированного арсенала вооружений, а экономические санкции, вероятно, ввергнут Россию в затяжную экономическую депрессию и дипломатическую изоляцию.
«Поскольку эта война и ее последствия постепенно ослабляют обычные силы России. Россия, вероятно, будет все больше полагаться на свои ядерные средства сдерживания, чтобы сигнализировать Западу и проецировать силу на свою внутреннюю и внешнюю аудиторию», - отметил Берриер.
Берриер добавил, что несмотря на более сильное, чем ожидалось, сопротивление Украины и относительно высокие потери на начальных этапах конфликта, Москва, похоже, полна решимости продвигаться вперед, используя более смертоносные средства, пока украинское правительство не будет готово прийти к выгодным для Москвы условиям.
Такая оценка агентства Пентагона прозвучала накануне телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и президентом Китая Си Цзиньпином.