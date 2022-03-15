Президент России Владимир Путин будет угрожать применением ядерного оружия против Запада, если упорное украинское сопротивление на войне продолжится, истощая солдат и технику, считает разведывательное управление Пентагона. Об этом заявил директор Разведывательного управления Министерства обороны США, генерал-лейтенант Скотт Берриер, которого цитирует Bloomberg.

Сочетание неповиновения Украины и экономических санкций поставит под угрозу «способность России производить современные высокоточные боеприпасы», заявил Берриер на слушаниях в комитет Палаты представителей по делам вооруженных сил в четверг.

Отчет разведки состоял из 67 страниц. В нем сообщалось, что продолжительная война угрожает сокращением российского модернизированного арсенала вооружений, а экономические санкции, вероятно, ввергнут Россию в затяжную экономическую депрессию и дипломатическую изоляцию.