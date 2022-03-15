Лукашенко: я потребую от Путина передать нам ядерное оружие, если Запад разместит его у наших границ

«Я не планирую размещать здесь ядерное оружие, производить здесь ядерное оружие, создавать и использовать это ядерное оружие против кого бы то ни было. Такого никогда не было в планах белорусского руководства и в моих планах», - заявил Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у него нет планов размещать в стране ядерное оружие, а также выразил надежду, что ситуация не ухудшится настолько, чтобы это делать.

Отвечая на вопрос, придется ли все-таки размещать в Беларуси ядерное оружие в случае ухудшения ситуации, Лукашенко выразил надежду, что ситуация этого не потребует.

«Нет, такой ситуации, я думаю, не будет. Я думаю, что и в США, и на Западе еще не все обезумели до такой степени, чтобы мы решали эту проблему через ядерное оружие», - сказал президент Беларуси.

По его словам, чтобы не допустить в Беларуси Хиросимы и Нагасаки, он потребует от Владимира Путина передать ему ядерное оружие, если США, Франция или Британия разместят ядерное оружие в непосредственной близости к Беларуси.