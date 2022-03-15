Правительство Нидерландов направит систему противоракетной обороны Patriot в словацкий Слиач в рамках усилий НАТО по усилению противовоздушной обороны в Восточной Европе. Об этом сообщает Reuters в пятницу, 18 марта.

«Ухудшение ситуации с безопасностью в Европе в результате российского вторжения в Украину делает этот вклад необходимым», - заявила министр обороны Кайса Оллонгрен.