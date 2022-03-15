Российская Федерация планирует перебросить на войну против Украины отдельные подразделения с российской базы в Армении. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 в социальной сети Facebook.

«Продолжая попытки восстановить боеспособность отдельных подразделений, участвующих в боевых действиях, военное руководство Российской Федерации планирует перебросить на территорию Украины некоторые подразделения из состава 102-й российской военной базы в Армении», - отмечается в сообщении.

Отдельно сказано, что подтверждаются факты отказа отдельных военнослужащих РФ от участия в боевых действиях, что обусловлено низким уровнем морально-психологического состояния российских войск после столкновений с украинскими силами обороны.