Порошенко предложил Зеленскому план для достижения мира

Пятый президент Украины Петр Порошенко предложил план для достижения мира в стране, передает «Украинская правда».

По его словам, он направил свои предложения президенту Владимиру Зеленскому, а также презентовал его западным союзникам.

Так, план Порошенко предусматривает:

1. Закон о ленд-лизе. «Помощь, которую Запад оказывает Украине в обороне, надо увеличить и систематизировать. Каждое государство, которое помогает Украине, должно принять закон о ленд-лизе, подобный Акта США о ленд-лизе 1941 года, который уполномочивает национальное правительство поставлять стране, которая защищает себя, необходимые материалы, включая, но не ограничиваясь, питание и боеприпасы, танки и реактивные истребители, противотанковые и зенитные системы без нарушения позиции нейтралитета любой страны», - объясняет Порошенко.

2. Небо под контролем. «Было бы целесообразным предоставить Украине необходимые инструменты, чтобы украинскими средствами держать свое небо под контролем. Чрезвычайно важно безотлагательно передать Украине самолеты Миг-29, которые есть в наличии в странах НАТО, а также системы противовоздушной обороны (типа "земля-воздух"), противовоздушной обороны С-300, которые помогли бы Украине закрыть небо собственными силами. В будущем Украине могут быть переданы дополнительные более сложные системы противовоздушной обороны. При этом уже сегодня могут быть начаты программы обучения украинских специалистов по пользованию этими системами», - отмечает Порошенко.

3. Второй фронт, западный. «Западный второй фронт должен сейчас включать все, кроме солдат. Каждый день, если Путин не отводит свои войска, нам нужны новые санкции. Санкции должны становиться еще более адскими, обуздывать агрессивный потенциал России. Потому что настоящий ад, к сожалению, пока в Украине, а не в России, а надо, чтобы было наоборот. И краеугольным камнем этих санкций должно стать полное энергетическое эмбарго. Потому что только из Европы в Россию и только за нефть и газ каждый час 50 миллионов долларов перечисляется России, а потом тратится на убийство украинцев», - отмечает Порошенко.

4. План Маршала по восстановлению Украины. «Необходимо уже сейчас начать разработку системного плана по неотложному восстановлению Украины. Предлагаем трехсторонний американо-ЕС-британский план или так называемый «План Байдена-Мишеля-Джонсона» по Украине, который был бы открытым для участия и других государств, особенно стран G7. Надеюсь, Джонсон первый мог бы откликнуться на такую инициативу», - считает Порошенко.

5. Ускоренная интеграция Украины в Европейский Союз. «Необходимо обеспечить неотложную проработку заявки Украины на членство в ЕС. Европейская комиссия должна быстро представить соответствующее заключение на рассмотрение Европейского совета для одобрения решения о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на членство в соответствии с положениями законодательства ЕС. При наличии политической воли лидеров ЕС существует возможность начать предвступительные переговоры до конца 2022 года», - убежден экс-президент

«Определенное количество этих шагов уже воплощается в жизнь. Мы выписали это в виде целостного, комплексного, единого плана с точки зрения главных приоритетов, которые сейчас требует Украина для остановки российского агрессора. Мы готовы использовать наши связи, помогать украинским дипломатам в реализации этого плана», - заключил Порошенко.