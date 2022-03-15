В Москве утверждают, что США использовали Украину для опасных биоэкспериментов

США, не желая подвергать опасности свое население, использовали Украину для проведения там опасных биологических экспериментов в курируемых Вашингтоном лабораториях, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, пишет РИА Новости.

В пятницу прошло созванное Россией заседание СБ ООН по проблеме военных биологических программ, которые велись в лабораториях на территории Украины.

Он обратил внимание коллег по Совбезу, что представители госдепа США продолжают «путаться в показаниях» и утверждать, что США якобы не участвуют в управлении какими-либо биолабораториями на территории Украины. Однако, по его словам, факты говорят об обратном.