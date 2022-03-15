В Москве утверждают, что США использовали Украину для опасных биоэкспериментов
США, не желая подвергать опасности свое население, использовали Украину для проведения там опасных биологических экспериментов в курируемых Вашингтоном лабораториях, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, пишет РИА Новости.
В пятницу прошло созванное Россией заседание СБ ООН по проблеме военных биологических программ, которые велись в лабораториях на территории Украины.
Он обратил внимание коллег по Совбезу, что представители госдепа США продолжают «путаться в показаниях» и утверждать, что США якобы не участвуют в управлении какими-либо биолабораториями на территории Украины. Однако, по его словам, факты говорят об обратном.
Как заявил Небензя, минобороны США ставило задачи и определяло объем работы в рамках проектов на территории Украины, определяло перечни необходимого оборудования и делегировало широкие полномочия аффилированной с ним компании-подрядчику Black & Veatch во взаимодействии с украинскими органами госвласти.
Получатель же американской «помощи» – минобороны Украины – был обязан обеспечить «своевременный доступ персонала» Пентагона и его подрядчика к лабораториям на территории Украины «с целью проведения работ» в рамках выполнения проектов, а также предоставить доступ на эти объекты, помимо сотрудников Пентагона, «иностранных ученых», отметил Небензя.
По его словам, сами проекты предполагалось реализовывать не украинскими учеными, а «при их участии».
«Проще говоря, украинские власти дали Пентагону «карт-бланш» на территории Украины и позволили самостоятельно проводить там опасные биоэксперименты. Американский подрядчик при этом освобождался от всех видов налогов по украинскому законодательству», - заявил российский постпред.
«Что же по этому плану взамен получали украинские ученые, то есть украинский народ? Бесплатный проезд на международные конференции, «на основе тарифов расходов на питание и проживание, утвержденных для командировок правительственных чиновников США». Такая вот «компенсация» за проведение «под боком» опаснейших биологических исследований», - указал он.