«Я думаю, что россиянам не удастся окружить Киев, а тем более захватить его. Они уже почти 19 дней пытаются захватить Мариуполь. Для россиян он должен был быть самым простым городом для захвата, учитывая близость их флота и сил в Крыму и на Донбассе. Но они до сих пор не смогли этого сделать. Я не верю, что у них есть возможность фактически окружить Киев. Я был там 5 недель назад – это очень-очень большой город на берегу одной из крупнейших рек Европы. Там очень сложный рельеф, у них нет мощностей, чтобы окружить его», - высказался военный.

Россияне близки к точке, когда они уже больше не смогут продолжать атаку, но при условии давления Запада в течение следующих 10-ти дней. Об этом в интервью заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, пишет УНИАН.

При этом Ходжес говорит, что россияне продолжат бомбить Киев так, как это они делают с другими городами.

«Поэтому важно, чтобы помощь, которую мы предоставляем Украине, включала возможность уничтожения ракетных установок, которые используют россияне. Именно поэтому я говорю, что это будет решающая неделя. Впереди - решающая неделя, во время которой наши действия должны заставить россиян достичь кульминации, чтобы они больше не могли атаковать», - пояснил Ходжес.

И именно тогда Украина будет иметь более выгодную позицию в переговорах с Россией, сказал он.

В то же время Ходжес добавил, что Запад и НАТО придают чрезмерное значение российским угрозам, в частности о ядерном оружии: «Я не верю, что Кремль использует ядерное оружие. Во-первых, Путин не сможет сделать это сам. И я не верю, что люди, которые его окружают, на самом деле заинтересованы в ядерной угрозе. Из-за этого мы как бы отказываемся от решительных действий, которые мы должны предпринимать. Мы слишком много говорим о том, что мы не можем и чего не будем делать. И недостаточно о том - что мы можем сделать».

По мнению Ходжеса, Запад переоценивает такие вещи РФ и таким образом сдерживает себя.

«Что будет дальше? Если я прав, то в течение следующих 10-12 дней российские войска достигнут пика и больше не смогут продолжать атаку. Они очевидно захотят заморозить то, что захватили. Именно этот момент мы должны использовать. У нас будет лучшая переговорная позиция. И мы должны требовать, чтобы они не только вернулись к периоду 24 февраля, но и к тому, о чем говорил президент Байден – что украинский суверенитет является приоритетом для США. Что россияне должны покинуть Крым, должны покинуть Донбасс. А потом мы начнем восстановление. Я имею в виду, что будет 3 миллиона беженцев, которые захотят вернуться домой. Это будет огромный вызов с восстановлением и помощью переселенцам», - сказал Ходжес.