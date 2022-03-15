Anonymous обещает беспрецедентные атаки на российские сайты

Хакерская группа Anonymous сообщила о начале беспрецедентных атак на официальные сайты российских органов власти. Об этом группа написала в своем Twitter.

«Anonymous проводит беспрецедентные атаки на веб-сайты российских властей. Увеличивая их емкость в часы пик с 500 ГБ, как это было раньше, до нынешнего 1 ТВ. То есть это в два-три раза мощнее самых серьезных инцидентов», - сообщили хакеры.

Там также добавили, что после оглашения кибервойны Anonymous сломал более 2 500 веб-сайтов российских и белорусских властей, государственных СМИ, банков, больниц, аэропортов, компаний и пророссийских «хакерских групп» в поддержку Украины.