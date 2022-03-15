В пятницу подавляющее большинство государств-членов Совбеза ООН отвергло фейковые обвинения России относительно якобы наличия «военно-биологической деятельности США в Украине». Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в телеграм.

Он отметил, что 18 марта по инициативе РФ состоялось неотложное заседание Совбеза ООН с крайне циничной и фейковой повесткой дня: «О новых фактах военно-биологической деятельности США в Украине».

Там Россия пыталась представить якобы новые выявленные факты, связанные с военно-биологической активностью США на территории Украины.

«Нонсенс? Да. Но ведь Россия давно не пользуется логикой. Поэтому США и абсолютное большинство государств – членов СБ ООН отвергли фейковые обвинения россиян.

К сожалению, даже в ООН сегодня не исключают, что брифинг РФ о биологических лабораториях может быть одним из вероятных этапов подготовки группы «ястребов» Кремля к возможным биологическим/химическим операциям на территории Украины».