Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук допустил возможность изменения Конституции Украины – в части о курсе на вступление в НАТО. Об этом Стефанчук сказал в эфире 1+1 в пятницу, 18 марта.

«Поскольку путь к евроатлантической интеграции прописан в Конституции Украины, имеем очень высокий уровень легитимации этого направления. Поэтому мы будем смотреть, к какому пути будут идти переговорщики, и тогда уже отыскивать ту модель, которая либо не будет противоречить Конституции, либо будем изменять Конституцию в этой части», - сказал Стефанчук.

По его словам, для Украины важно, чтобы «по результатам этих договоренностей прежде всего мы восстановили безопасность и получили гарантии безопасности функционирования нашего государства». При этом Рада будет ожидать, какая формула будет заложена в переговорном процессе и, «безусловно, присоединится к обсуждению».