Пентагон: Россия выпустила по Украине свыше 1000 ракет
По данным американского Министерства обороны, вооруженные силы России выпустили по состоянию на 18 марта уже 1080 ракет по территории Украины, передает BBC.
Как заявил неназванный источник в Пентагоне, американские разведчики считают, что наступление российских сил остановилось по всем направлениям.
Он отметил, что подобным образом не видят приближения российских подразделений к Харькову, несмотря на попытки прорыва.
Американский чиновник подчеркнул, что украинцы сохраняют большую часть своей авиации в боеспособном состоянии, несмотря на усиленные ракетные удары россиян по аэродромам. К тому же системы ПВО продолжают сбивать российские истребители и ракеты. Поэтому воздушное пространство над Украиной не является полностью контролируемым россиянами.