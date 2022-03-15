Словакия передаст Украине свою систему ПВО

По просьбе НАТО Нидерланды и Германия поставят в Словакию американские зенитные ракетные комплексы Patriot. В свою очередь, Словакия передаст Украине систему противовоздушной обороны С-300. Об этом сообщает Минобороны Нидерландов.

«Германия и Нидерланды разместят системы ПВО Patriot в районе авиабазы Слиач в центральной Словакии. Сегодня принято окончательное решение о том, что системы будут развернуты. Они предназначены для усиления сдерживания союзников и защиты территории Словакии и ее жителей от любой ракетной угрозы. Словакия граничит с Украиной. ЗРК Patriot встанут на дежурство с середины апреля», - говорится в сообщении ведомства.

Днем ранее, 17 марта, министр обороны Словакии Ярослав Надь на совместной пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что Словакия передаст Украине свою единую систему ПВО советского производства С-300, если получит ей замену.