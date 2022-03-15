Лидеры ЕС «имеют очень надежные доказательства» того, что Китай рассматривает возможность оказания военной помощи РФ. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС сообщает Politico в пятницу, 18 марта.

«Мы обеспокоены тем, что Китай заигрывает с россиянами», - пояснил чиновник, но не уточнил, о какой именно помощи просила Россия.

Он добавил, что ЕС «установит торговые барьеры в отношении Китая», если Пекин выполнит запрос Москвы.