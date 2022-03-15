Крупное ДТП в Турции: десятки пострадавших

Крупное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в турецкой Адане, пострадали 23 человека, передает телеканал A Haber.

«Авария произошла на трассе Кадырли – Адана Гаджибейли Махаллеси. Согласно полученной информации, междугородний пассажирский автобус с номерным знаком 01 AS 888, двигаясь в направлении Джейхана, вылетел за пределы дороги в результате потери водителем управления», - говорится в сообщении.

После аварии 23 человека были госпитализированы, состояние четырех из них тяжелое.