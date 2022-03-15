В Украине убит знаменитый российский генерал
18 марта Вооруженные силы Украины вновь нанесли удар по занятому российскими войсками аэродрому в Чернобаевке Херсонской области. Об этом на брифинге заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, пишут украинские СМИ.
По предварительным данным, авиация ВСУ уничтожила командный пункт российской армии – в этот момент там находился командующий 8-ой общевойсковой армией Южного военного округа ВС РФ.
Арестович отметил, что в результате авиаудара погиб гвардии генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, а также еще несколько российских генералов.