МВД Украины: большинство задержанных диверсантов – граждане Украины
«Большинство задержанных диверсантов граждане Украины». Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире всеукраинского телемарафона, передает ТСН.
Глава МВД посоветовал гражданам обращать внимание на нетипичное поведение людей на улицах и из их окружения.
Министр также подчеркнул, что следует следить за незнакомыми людьми, которые имеют оружие, но не являются бойцами ВСУ или терробороны. Также упомянул о внезапном возвращении некоторых соседей из-за границы.