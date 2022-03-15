Согласно анализу спутниковых снимков от Maxar Technologies, российские военные строят окопы и переходят к обороне, сооружая земляные валы вокруг своей военной техники к северо-западу от Киева, передает РБК-Украина.

На новых спутниковых снимках видны защитные валы и брустверы вокруг российской военной техники в районе населенного пункта Озера и аэродрома «Антонов» в Гостомеле.

В селах Здвижевка и Берестянка, расположенных дальше на северо-запад от Киева, также замечены новые земляные укрытия.