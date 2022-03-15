Ситуация критическая, но может стать еще хуже: Еврокомиссия предупредила об угрозе голода в Украине
Европейская комиссия в связи с продолжающимися боевыми действиями в Украине предупредила об угрозе голода в этой стране.
«Люди в осажденных городах находятся в апокалиптических условиях: нет еды, нет воды, нет медицинской помощи и нет выхода», - заявил еврокомиссар по урегулированию кризисов и гуманитарной помощи Янез Ленарчич в интервью изданию Welt am Sonntag, его слова приводит Deutsche Welle.
По словам Ленарчича, гуманитарный кризис в Украине уже достиг критической точки, однако ситуация может стать еще хуже. «Это безжалостное вторжение началось более трех недель назад, но мы уже начинаем видеть, что приближается голод», - сказал еврокомиссар.
Янез Ленарчич сообщил, что медицинские учреждения сталкиваются с большими трудностями при получении жизненно необходимых товаров. «Колоссальная проблема – это доступ. Предоставление гуманитарного доступа без каких-либо препятствий является обязанностью», - сказал он, добавив, что ЕК расширяет свою гуманитарную помощь вместе с партнерами на местах. «Но пока продолжаются боевые действия и не будет достигнуто прекращение огня, доступ к людям, нуждающимся в жизненно важной помощи, невозможен», - подчеркнул политик.