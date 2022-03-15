Ситуация критическая, но может стать еще хуже: Еврокомиссия предупредила об угрозе голода в Украине

Европейская комиссия в связи с продолжающимися боевыми действиями в Украине предупредила об угрозе голода в этой стране.

«Люди в осажденных городах находятся в апокалиптических условиях: нет еды, нет воды, нет медицинской помощи и нет выхода», - заявил еврокомиссар по урегулированию кризисов и гуманитарной помощи Янез Ленарчич в интервью изданию Welt am Sonntag, его слова приводит Deutsche Welle.