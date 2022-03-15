Bloomberg: Евросоюз может передать замороженные активы россиян Украине
Чиновники Евросоюза обсуждают возможность использования активов российских миллиардеров, попавших под санкции, для финансирования восстановления Украины после войны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Согласно сообщению, идея находится на очень ранней стадии, решение еще не принято. По словам источников, одной из возможностей было бы использовать активы для финансирования военных репараций.
Решение о том, что делать с этими активами, должны принять страны-члены ЕС. На данный момент активы только заморожены.
Bloomberg напоминает, что после полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз ввел санкции против десятков российских олигархов, арестованы их яхты, частные самолеты и виллы.