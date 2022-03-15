Американский военный самолет разбился в Норвегии

Американский военный самолет с четырьмя членами экипажа на борту потерпел крушение в Норвегии во время учений НАТО, сообщили представители Службы экстренной помощи Норвегии.

«Американский самолет (конвертоплан) Osprey «пропал без вести в 18:26 (17:26 по Гринвичу) к югу от Будё», на севере Норвегии, в плохих погодных условиях», - говорится в заявлении региональной службы экстренной помощи (HRS).

Сообщается, что экипаж самолета участвовал в военных учениях НАТО «Холодный ответ». «Мы обнаружили самолет, который разбился. Мы не видели никаких признаков жизни», - сообщил Reuters начальник штаба полиции Нордланда Бент Эйлертсен.