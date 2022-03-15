Нефтесервисный гигант уходит из России

Крупнейшая в мире сервисная компания в области добычи нефти и газа американская Schlumberger объявила о приостановке новых инвестиций и внедрения технологий для своей деятельности в России, передает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«Мы с огромной тревогой наблюдали за эскалацией конфликта в Украине. По мере развития ситуации мы оценивали наш путь продвижения вперед и решили немедленно приостановить новые инвестиции и внедрение технологий для наших операций в России», - говорится в заявлении.