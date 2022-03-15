Зеленский обратился к Москве: Пора заканчивать войну. Предложения Украины на столе

Президент Украины Владимир Зеленский настоятельно призвал Россию начать мирные переговоры.

«Переговоры о мире, безопасности для нас, для Украины – содержательные, честные и без затягивания – это единственный шанс для России уменьшить ущерб от собственных ошибок», - заявил Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в ночь на субботу, 19 марта, его заявления комментирует Deutsche Welle.

Президент Украины подчеркнул, что украинские власти всегда настаивали на переговорах и предлагали решения для мира: «Я хочу, чтобы меня сейчас услышали все, особенно в Москве. Пора встречаться. Пора говорить. Пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться», - сказал Зеленский.

«Войну нужно заканчивать. Предложения Украины на столе», - заявил президент Украины.