Идет 24-й день войны: последняя сводка Генштаба Украины

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили несколько российских военных колонн и 12 воздушных целей. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00 утра по местному времени субботы, 19 марта.

Согласно сообщению, украинские военные разгромили несколько колонн российской техники в Николаевской и Сумской областях Украины. В настоящее время уточняются потери россиян.

«Кроме того, в результате нанесения огневого поражения... уничтожен командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил российской федерации генерал-лейтенант Андрей Мордвичев», – говорится в сообщении Генштаба.

Также зенитные ракетные войска и истребительная авиация украинцев сбили 12 воздушных целей россиян (2 самолета, 3 вертолета, 3 БПЛА и 4 крылатые ракеты).

Отмечается, что в последние сутки не было существенных изменений в положении и характере действий сил обороны. Украинские военные продолжали наносить удары по группировкам российских войск, которые пытались удержать захваченные рубежи.

Генштаб Украины утверждает, что россияне продолжают нести потери, есть проблемы с логистическим обеспечением подразделений.