Глава государства отметил, что мост через Дарданеллы является очередным символом развитости и мощи Турции. «Мегастроительный проект был реализован в рекордные сроки – 4 года», - добавил он.

Как сообщает Anadolu, в церемонии открытия висячего моста, приуроченной к 107-й годовщине исторической победы в битве при Чанаккале, принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В пятницу, 18 марта в Турции состоялась церемония ввода в эксплуатацию висячего моста «Чанаккале 1915» через пролив Дарданеллы.

По его словам, общая стоимость проекта достигла 2 млрд 545 млн евро, что позволило сократить время в пути между азиатским и европейским берегами пролива Дарданеллы с полутора часов до 6 минут.

«Мост «Чанаккале 1915» – самый протяженный в мире по размеру центрального пролета. Турция опередила по этому показателю Японию. Мост через Дарданеллы позволит Турции сэкономить только на топливе и выбросах вредных веществ €415 млн в год. Согласно подсчетам экспертов, положительный экономический эффект от задействования моста через Дарданеллы на промышленность Турции достигнет €5,3 млрд в год. Будет открыто 118 тыс. рабочих мест, а ВВП увеличится на €2,4 млрд», - сказал Эрдоган.

Отмечается, что мост «Чанаккале 1915» – один из самых крупных транспортных проектов в истории Турции, который сократит время в пути между Стамбулом и провинцией Чанаккале.