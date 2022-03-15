Израиль передаст Украине бронированные «скорые» и 230 тонн гумпомощи
Израиль передаст Украине четыре бронированные машины скорой помощи, позволяющие безопасно вывозить раненых и пострадавших из зоны обстрелов, сообщают израильские и украинские СМИ.
Согласно сообщению, машины будут доставлены в Украину вместе с 230 тоннами гуманитарной помощи, которую израильтяне собрали для украинцев.
BBC отмечает, что каких-либо вооружений Израиль Украине не поставляет, но сразу после начала войны на востоке Украины начал оказывать помощь в подготовке медиков. Начиная с 2015 года израильские специалисты начали обучать украинских врачей работе в полевых условиях и условиях боя.