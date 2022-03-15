Бои за «Азовсталь»: Уничтожается крупнейший завод Европы
Российские войска пытаются взять металлургический завод «Азовсталь» в Мариуполе, заявил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона .
По словам Денисенко, российские войска фактически уничтожили металлургический завод.
«Ситуация в Мариуполе катастрофическая, сейчас идут бои за «Азовсталь». По тем данным, которые есть, мы можем сказать, что потеряли этот экономический гигант, один из крупнейших заводов Европы фактически уничтожается», - ответил Денисенко.