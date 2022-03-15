У Зеленского заявили, что переговоры с Москвой могут затянуться на несколько недель

Переговоры с Россией из-за войны могут затянуться на несколько недель, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, добавив при этом, что есть признаки того, что позиция Москвы стала более адекватной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам Подоляка, ключевые вопросы в ходе переговоров включают гарантии безопасности, прекращение огня, вывод российских войск и «политическое решение спорных территорий».

«Этот процесс может затянуться, учитывая количество взаимоисключающих позиций. Есть некоторые уступки, на которые мы точно не пойдем. Мы не можем отдать ни одной территории», - заявил Подоляк.