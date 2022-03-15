Генсек ООН: война в Украине может вызвать «ураган голода» в мире

«Война в Украине уже нарушает цепочки поставок и вызывает стремительный рост цен на топливо, продукты питания и транспорт. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить ураган голода и крах глобальной продовольственной системы», – написал он в Twitter.

Ранее специальный докладчик ООН по вопросу о праве на питание Майкл Фахри сообщил, что из-за войны в Украине существует риск голода и голодной смерти во многих местах по всему миру. Его заявление опубликовано на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека, пишет «Гордон».

«Военное нападение на Украину должно быть остановлено немедленно, прежде чем это повлечет за собой глубокие глобальные и долгосрочные последствия для продовольственной безопасности каждого», – заявил Фахри.

Он напомнил, что Украина и Россия входят в пятерку крупнейших экспортеров зерна в мире. В ООН считают, что последствия конфликта, связанные с продовольствием, ощутят Египет, Турция, Бангладеш и Иран, которые покупают более 60% пшеницы в России и Украине, а также Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан, которые тоже очень зависят от поставок пшеницы из этих двух стран.

«В связи с тем, что в Украине и России скоро начнется посевной сезон, меня беспокоят долгосрочные сбои. Я также беспокоюсь о том, как российское вторжение в Украину повредит людям в России», – сказал Фахри.