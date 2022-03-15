Соединенные Штаты разочарованы визитом президента Сирии Башара Асада в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в рамках его первой поездки в арабское государство с 2011 года. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Нед Прайс, передает Reuters.

18 марта Асад прибыл в ОАЭ и встретился с наследным принцем Мохаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, который, в свою очередь, указал, что Сирия считается «опорой арабской безопасности, поэтому позиция ОАЭ тверда в поддержке территориальной целостности и стабильности страны», сообщает SANA.

Это первый визит Асада за пределы Сирии, не считая России и Ирана, с начала конфликта в 2011 году, напоминает РБК. В ноябре прошлого года сирийский президент впервые за 10 лет принял в Дамаске министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейха Абдаллу бен Заида Аль Нахайяна. Тогда стороны обсудили «двусторонние отношения между двумя братскими странами» и развитие двустороннего сотрудничества в различных областях.

Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия являются союзниками США в регионе, в частности, в ходе противостояния повстанцам-хуситам в соседнем Йемене. С момента начала гражданского конфликта в 2011 году, Сирию исключили из Лиги арабских государств (ЛАГ), а многие страны, в том числе США и ЕС, ввели против нее санкции.