Тысячи прибывших и продолжающих прибывать в Армению россиян столкнулись с «теплым» армянским гостеприимством: речь о непомерно вздутых ценах на аренду жилья и другие услуги, пишет «Грапарак».

Согласно информации, наибольшее недовольство россиян вызвало то обстоятельство, что банки по совершенно надуманным предлогам отказываются обслуживать прибывших из России граждан, в том числе часто не открывают счета для них.

«Редакция получила уже десятки жалоб от граждан России. Центробанк опровергает, что спущен устный заказ не обслуживать нерезидентов. Между тем, как утверждают наши источники, послы аккредитованных в Армении посольств западных стран лично связались с управляющими банков и предупредили – если вы будете обслуживать граждан России, в вашем отношении также будут применены санкции – вплоть до отключения от системы SWIFT», - пишет газета.