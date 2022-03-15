Россия ударила по Украине «Кинжалами» и «Бастионом»

«18 марта авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области», – передает ТАСС его слова.

Всего с начала «спецоперации» в Украине Вооруженные силы РФ уничтожили порядка 200 беспилотных летательных аппаратов и более 1,4 тыс. танков и других бронемашин, 145 установок реактивной системы залпового огня, 556 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 237 единиц специальной военной автомобильной техники, сообщил российский генерал-майор.

Российский береговой ракетный комплекс «Бастион» ликвидировал центры радио- и радиотехнической разведки вооруженных сил Украины в Одесской области, сообщил Конашенков.

«Ночью 19 марта российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 69 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, в том числе бригадного звена управления в населенном пункте Забуянье, четыре зенитных ракетных комплекса, из которых три С-300 и один «Бук-М1», одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, три установки реактивных систем залпового огня, 12 складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 43 места скопления боевой техники», - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, средствами противовоздушной обороны ВКС России сбиты в воздухе 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.