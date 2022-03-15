В результате ливневых дождей, обрушившихся на южный регион республики с ночи 19 марта 2022 года, наблюдалось повышение уровня воды в реках и водоканалах, кратковременные сели и наводнения, в нескольких населенных пунктах Масаллинского и Джалилабадского районов некоторые частные дома, приусадебные участки, посевные площади и другие объекты подверглись подтоплению, сообщили haqqin.az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, для ликвидации последствий, вызванных осадками, в селах Моллаоба, Бадалан, Тезе Алвады Масаллинского района, городе Джалилабад и селе Баджираван немедленно были привлечены живая сила и техника Южного регионального центра, Войск гражданской обороны, Службы спасения особого риска, Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах по контролю за маломерными судами и спасению на водах, а также Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Отмечается, что в результате оперативных и неотложных мер было эвакуировано 39 человек. В ведомстве, обращаясь к населению, рекомендуют соблюдать правила безопасности в связи с дождливой погодой, в том числе держаться подальше от зон затопления и территорий, где есть риск схода селей.