Министр обороны Германии: НАТО не будет вмешиваться, небо над Украиной не будет закрыто

НАТО ни в коем случае не станет вмешиваться в войну России против Украины, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

Ламбрехт в интервью газете Süddeutsche Zeitung подчеркнула, что Североатлантический альянс «не станет воюющей стороной, и в данном отношении ничего не изменится».

Кроме того, она вновь отвергла призыв Киева создать бесполетную зону над Украиной, обосновав отказ «непредсказуемыми последствиями».