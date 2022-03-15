Министр обороны Германии: НАТО не будет вмешиваться, небо над Украиной не будет закрыто
НАТО ни в коем случае не станет вмешиваться в войну России против Украины, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.
Ламбрехт в интервью газете Süddeutsche Zeitung подчеркнула, что Североатлантический альянс «не станет воюющей стороной, и в данном отношении ничего не изменится».
Кроме того, она вновь отвергла призыв Киева создать бесполетную зону над Украиной, обосновав отказ «непредсказуемыми последствиями».