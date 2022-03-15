As Group Investment подарила на Новруз квартиру ветерану войны
Наряду с государственной поддержкой компании частного сектора также заботятся о семьях героев, отдавших свои жизни за освобождение оккупированных территорий Азербайджана, а также потерявших свое здоровье участниках Отечественной войны.
Как сообщает haqqin.az, AS Group Investment – одна из компаний, поддерживавших азербайджанскую армию во время 44-дневной Отечественной войны и оказывающих поддержку семьям погибших и ветеранов, выступила с очередной инициативой в канун праздника Новруз.
Так, компания AS Group Investment подарила квартиру Амину Мусаеву – ветерану Отечественной войны, который за сутки до окончания войны попал в плен в Шуше и прославился своим ответом врагу во время допроса.
Накануне, 18 марта, сотрудники компании вручили документы и ключи от квартиры Амину Мусаеву и его матери Хиджран ханум. Квартира расположена в жилом комплексе «Гёль-Парк», построенном ООО AS Tikinti (входит в Группу компаний).
Амин, которому пришлось пройти длительный курс реабилитации из-за ранений, полученных в боях, жил на съемной квартире в Баку. Для улучшения жилищных условий ветерана AS Group Investment подарила ему полностью отремонтированную квартиру.
В этой инициативе, направленной на улучшение условий жизни ветерана, приняла участие и другая компания. ООО ALFA-Engineering обеспечило квартиру мебелью и всеми необходимыми предметами быта.
Отметим, что ALFA-R Engineering функционирует на азербайджанском рынке с 2003 года. Компания занимается монтажом, проектированием и обслуживанием всех существующих систем отопления, водоснабжения, пожарной сигнализации.
Амин Мусаев, который воевал с первого дня Отечественной войны, был тяжело ранен 8 ноября 2020 года под Ханкенди и попал в плен, будучи тяжело раненым. Армянские солдаты нашли раненого Амина в районе Шуши. Амин бесстрашно отвечал на все обвинения врага. Все эти кадры, запечатленные камерой российских военных журналистов, быстро разлетелись в соцсетях. Благодаря усилиям президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева 12 декабря того же года Амин был освобожден из плена и вернулся на родину.
AS Group Investment, известная своим патриотизмом и корпоративной социальной ответственностью, в марте 2021 года подарила семье шехида сержанта Ниязи Искендерова квартиру в жилом доме Park Residence в Мингячевире, также в сентябре того же года подарила семье шехида Мехмана Ганбарова 3-комнатную квартиру в жилом комплексе «Гёль-Парк». С начала Отечественной войны компания оказывала помощь азербайджанской армии, жертвуя средства в Фонд помощи Вооруженным Силам, а позже в Фонд YAŞAT.