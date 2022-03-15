Из Баку в Киев отправили более 30 тонн гумпомощи
Из Баку в Киев отправлено более 30 тонн гуманитарной помощи, сообщили в субботу в Исполнительной власти Баку.
«В ответ на обращение посольства Украины в Азербайджане с целью оказания помощи людям, пострадавшим в результате военных действий, жителям города-побратима Киева была отправлена состоящая из продуктов питания и других предметов первой необходимости гуманитарная помощь общим весом более 30 тонн, собранная исполнительной властью Баку и столичных районов, а также жителями города», - приводят сообщение бакинской мэрии азербайджанские СМИ.
Ранее Азербайджан отправил для жителей Украины две партии гуманитарного груза. В частности, 27 февраля вылетел самолет с лекарственными препаратами и медицинским оборудованием. Об отправке второй партии гуманитарного груза общим весом 380 тонн, куда вошли лекарственные средства и медицинские принадлежности, а также продукты питания, сообщалось 12 марта.