США запретили обслуживание почти 100 российских самолетов, включая джет Абрамовича

Министерство торговли США идентифицировало среди 100 самолетов, которые после введения новых ограничений летали в Россию, авиалайнер российского бизнесмена Романа Абрамовича. Эти суда нарушили меры по экспортному контролю, введенные 24 февраля и запрещающие экспорт в Россию и Беларусь самолетов и запчастей для них, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства.

Согласно информации, список включает 99 самолетов Boeing, эксплуатируемых российскими пассажирскими и грузовыми перевозчиками, включая Аэрофлот, AirBridge Cargo, Utair, Nordwind, Azur Air и Aviastar-TU, а также Gulfstream G650 Абрамович, что может еще больше помешать усилиям России продолжить некоторые международные рейсы.

В министерстве предупредили компании и другие организации по всему миру, что любая заправка, техническое обслуживание, ремонт или запчасти или услуги нарушают экспортный контроль США и подлежат применению к компаниям принудительных мер США, которые могут включать «значительный срок заключения, штрафы, утрату экспортных привилегий или других ограничений».

24 февраля США ввели ограничения на экспорт в Россию товаров авиационной отрасли, согласно которым самолеты, произведенные в штатах или имеющие в своем составе более 25% деталей американского производства, должны получать специальную лицензию.