Задержанного и подозреваемого в коррупции экс-премьера Болгарии освободили

В беседе с журналистами он назвал свое задержание «жестоким и возмутительным». В то же время премьер-министр Болгарии Кирил Петков обвинил прокуратуру в саботировании его борьбы против коррупции.

Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, подозреваемый в растрате средств Евросоюза, освобожден всего через день после задержания, передает Deutsche Welle.

62-летний Борисов был задержан 17 марта в рамках расследования о растрате средств ЕС. По словам министра финансов Болгарии Асена Василева, Борисов подозревается в получении взяток от одного из лотерейных магнатов в обмен на возврат уплаченных налогов. Два бывших члена его консервативной партии, включая бывшего министра финансов Владислава Горанова, также вышли на свободу. Им не было предъявлено никаких официальных обвинений.

Задержание Борисова было произведено в рамках масштабной полицейской операции под руководством МВД. Прокуратура не была поставлена в известность. Правительство намеревалось таким образом обойти генпрокурора Ивана Гуешева, которого обвиняют в том, что он закрывает глаза на коррупцию.